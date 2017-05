Engelsman trekt vuurwapen bij verkeersruzie in Stad

De bedreiging volgde volgens de politie op een lichte aanrijding tussen de auto van de Brit en die van een 44-jarige man uit Zuidhorn in de Haddingestraat. Na de aanrijding ontstond een woordenwisseling tussen de twee bestuurders. Daarbij zou de Engelsman hebben gedreigd met een vuurwapen.



Na de bedreiging ging de Brit er in zijn auto vandoor. Die werd later, zonder de man, teruggevonden op een carpoolplek langs de N387 bij Kolham.



Surveillerende agenten troffen de verdachte even later aan in Westerbroek. Hij werd aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man had bij zijn aanhouding geen vuurwapen op zak. Ook een verdere zoektocht van de politie naar het wapen leverde niets op.



De politie zet zijn zoektocht naar het wapen voort. De Brit is ingesloten voor verhoor.