Einde aan mooi weer: dinsdag code geel

’s Middags is er kans op onweersbuien, hagel en windstoten tot 70 km per uur. De kans op onweer en hagel neemt aan het begin van de avond af. Het blijft wel de hele avond flink waaien.



Ook voor de rest van het land geldt dinsdag code geel. De zone met onweersbuien en windstoten trekt van zuidwest naar noordoost over het land.