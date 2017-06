Eikenprocessierupsen binnenkort weer actief

De rupsen kunnen voor overlast zorgen. Contact met de brandhaartjes van de rups kan leiden tot vervelende, jeukende bulten, geïrriteerde ogen en irritatie aan de luchtwegen. De rupsen zorgden afgelopen jaren vooral in het zuiden voor overlast.



In de provincie Groningen houden Groninger Bomenwacht, GGD, Staatsbosbeheer, Provincie Groningen en diverse gemeenten de vinger aan de pols. Op plekken waar vorig jaar nesten of vlinders zijn aangetroffen, worden nu extra inspecties uitgevoerd om de rupsen en nesten op te sporen.



De eikenprocessierups heeft zich vanuit het zuiden het hele land verspreid. In 2010 zijn de eerste rupsen in de provincie Groningen aangetroffen. Wie een nest van de rups tegen komt, kan het beste de gemeente waarschuwen, zegt de Stichting Groninger Bomenwacht.