Eerste Groninger zeearend geboren bij Zuidlaardermeer

In februari van dit jaar werd al duidelijk dat het zeearendpaar in het gebied aan het paren was. Ook kwam er na de paring een serieuze broedpoging. En met succes, zo laat het Groninger Landschap dinsdag weten.



De jonge zeearend is geboren in een oud haviksnest. Dat nest bevindt zich in een natuurgebied van het Groninger Landschap dat niet toegankelijk is voor publiek en vanwege de rust ook wordt bewaakt met camera’s.



Uniek

Volgens Alwin Hut, medewerker van het Groninger Landschap is het uniek dat er in Groningen een zeearend is geboren. "De zeearend broedt na jarenlange afwezigheid weer in ons land, maar uitsluitend in grote natuurgebieden", zegt Hut. "Dit is het eerste kuikentje dat in de provincie Groningen geboren wordt. Een enorme bevestiging dat we goed bezig zijn met dit gebied."



Volgens de natuurorganisatie leven er in het gebied ook otters, bevers en andere zeldzame vogels.De jonge zeearend wordt door de directeur van het Groninger Landschap, Marco Glastra, op vrijdag 12 mei rond 14.30 uur ingeschreven als nieuwe inwoner van de gemeente Haren.



Er wordt dan beschuit met muisjes uitgedeeld.