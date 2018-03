Duurste huis van Groningen: uitzicht op sterrenhemel

Zoek je nog een leuk optrekje? Sinds vandaag staat dit appartement in het vroegere sterrenkundig laboratorium van de voormalige Rijks HBS in Groningen op Funda. Neem wel even een dikke portemonnee mee, want je moet maar liefst 1.250.000 op tafel leggen om jezelf de nieuwe eigenaar van dit te gekke huis te kunnen noemen. Het is daarmee het duurste huis van Groningen dat op dit moment te koop staat. Duur dus, maar dan héb je ook wat: bijna 300 vierkante meter woonruimte, drie (!) badkamers en een waanzinnig zicht op de sterrenhemel door de lichtkoepel in het atrium.