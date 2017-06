Drukte bij Google’s Digitale Werkplaats in Suikerfabriek

Het was een drukte van belang vanmorgen in de oude fabriekshal op het Suikerunieterrein. Daar organiseerde Google samen met de gemeente Groningen en Groningen Digital City opnieuw een Digitale Werkplaats. Grote en kleine ondernemers, studenten, werkzoekenden en zzp-ers kunnen zich twee dagen lang gratis informeren over de vraag hoe ze meer profijt kunnen hebben van internet en sociale media.