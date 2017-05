Drie woningen in Winschoten onbewoonbaar verklaard

De brand werd veroorzaakt door een gasexplosie. Volgens burgemeester Pieter Smit was er geen opzet in het spel, maar zou het gaan om een ongeluk. Dat wordt nog wel onderzocht.



Na de explosie breidde het vuur zich uit naar andere panden. Drie woningen zijn verwoest. Een vierde woning liep veel waterschade op. In totaal werden tien huizen ontruimd. Een deel van hen kon ’s middags al weer naar huis, terwijl de rest een plek kreeg om te overnachten.



Zondagavond is al een begin gemaakt met de sloop van de huizen die onbewoonbaar zijn.