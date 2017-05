Drie jaar cel voor hoofdverdachte fraudezaak bij RUG

Hans G., de hoofdverdachte in de grote fraudezaak bij de Rijksuniversiteit Groningen, moet drie jaar de cel in. Ook moet hij 450.000 euro terugbetalen.

Dat heeft de rechtbank in Almelo woensdag bepaald.



De 65-jarige Hans G. uit Harkstede zou als hoofd technisch beheer van de RUG in totaal zo'n 1,1 miljoen euro hebben weggesluisd. Hij werkte 45 jaar voor de universiteit, maar pleegde tussen 2008 en 2016 fraude.



Bij de fraude waren ook z'n zoon en z'n voormalige schoondochter betrokken. Zo regelde hij baantjes voor ze bij installatiebedrijven in Groningen en Peizermade, waar Hans G. vanuit de RUG zaken mee deed.



De installatiebedrijven kregen nepopdrachten, waarvoor de universiteit uiteindelijk wel moest opdraaien. Hans G. kreeg daar veel voor terug. De hoofdverdachte kocht auto's, runde hij op kosten van de RUG z'n eigen bouwmaterialenhandel, kocht hij zonnepanelen en verbouwde hij z'n eigen huis.