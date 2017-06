Drie aanhoudingen in café aan Korreweg in Groningen

Bij een politiecontrole café aan de Korreweg in Groningen zijn zaterdagavond drie personen aangehouden op verdenking van het in het bezit hebben van drugs.

De politie beschikte over informatie die deed vermoeden dat er in dat café gehandeld zou worden in verdovende middelen. Dat was de aanleiding om de controle te houden. Bij de controle is ook een drugshond ingezet. Dat meldt de regiopolitie Groningen.

Alle aanwezigen langs drugshond

Bij de start van de politieactie werd de situatie ‘bevroren’. Dat betekent dat het café en het terras werden afgezet met schermen en dat niemand er meer in of uit mocht. Alle aanwezige personen werden vervolgens één voor één langs de speurhond geleid die is opgeleid voor het vinden van drugs.



Drie personen bleken in het bezit van harddrugs en zijn aangehouden. Een 38-jarige man uit Groningen had zes wikkels wit poeder (vermoedelijk cocaïne) bij zich. Een 33-jarige man uit Groningen had eveneens zes wikkels wit poeder (vermoedelijk cocaïne) en een aantal henneptoppen bij zich.





Bij een 41-jarige man uit Groningen werden zes bollen met vermoedelijk cocaïne en een joint gevonden. De drugs en het contante geld dat de aangehouden verdachten bij zich hadden zijn in beslag genomen. De drie verdachten zijn ingesloten voor verhoor. Alle aangetroffen drugs worden zo snel mogelijk getest en vervolgens vernietigd.

Pillen bij vrouw

Er werden bij een vrouwelijke bezoeker ook nog vier pillen gevonden die eerst getest worden. Als daaruit blijkt dat het drugs zijn, wordt de vrouw alsnog verhoord. Ook werden op het terras nog drie wikkels met cocaïne gevonden, waarvan niet duidelijk is geworden wie de eigenaar was. En bij een aantal aanwezigen is een gebruikershoeveelheid softdrugs gevonden.