Dodenherdenking in Groningen; stille tocht naar Grote Markt

Nederland staat donderdag om 20.00 uur twee minuten stil bij de oorlogsslachtoffers die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. In Groningen is er een openbare herdenking aan de voet van de Martinitoren.

Het programma begint donderdagochtend al. Dan worden bij gedenkstenen en monumenten bloemenkransen gelegd. De bloemen worden onder andere gelegd bij de Joodse Begraafplaats, de Noorderbegraafplaats, de Canadese plaquette en het voormalig Huis van Bewaring. Het leggen van de bloemstukken eindigt om 12.00 uur met een afsluiting in het stadhuis.



Stille tocht



Om 18.45 uur vertrekt er een stille tocht bij de Dr.S.van Mesdagkliniek aan de Hereweg. De route loopt onder andere langs het Hereplein, de Oosterstraat en de Grote Markt en eindigt bij het Martinikerkhof.



Openbare herdenking Martinikerkhof



In de Martinikerk en bij het Martinikerkhof worden openbare herdenkingen gehouden. Om 19.15 uur zal bij het monument St.Joris en De Draak door het Christelijk Harmoniegezelschap Patrimonium Groningen muziek worden gespeeld. De erewacht, bestaande uit leden van de Groningse afdeling van het Rode Kruis, is daar ook bij aanwezig.



Om 19.40 uur zullen de deelnemers van de stille tocht arriveren. De Commissaris van de Koning René Paas houdt zijn toespraak en Emma Bos, leerling van basisschool Aquamarijn leest haar gedicht voor.



Om 20.00 uur klinken twee slagen van de klok van de Martinitoren ten teken van aanvang van de twee minuten stilte. Na de kransleggingen bij het monument van St. Joris en de Draak speelt het strijkkwartet Canto Quartet in de Martinikerk.