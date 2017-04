Op het Chemiepark bij Delfzijl is zaterdag rond 13:00 uur een overleden 46-jarige man uit Appingedam gevonden.

Dat meldt de politie zaterdag rond half drie ’s middags.



Aanvankelijk ging de politie uit van een bedrijfsongeval bij een bedrijf aan de Oosterhorn in Farmsum. Later bleek dat de man een natuurlijke dood was gestorven.