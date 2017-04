Dode en drie lichtgewonden explosie Veendam

Bij de explosie vanmorgen in een appartementencomplex in Veendam is een dode te betreuren. Drie mensen zijn licht gewond geraakt, zo meldt zojuist de Veiligheidsregio Groningen. Burgemeester Swierstra heeft zojuist met circa twintig getroffenen gesproken in de Sorghvliethal.

De explosie werd vanmorgen gemeld om 6.49 uur. Het betreft een gebouw van vier verdiepingen.

De explosie heeft de hoek van een bovenwoning weggevaagd. Er zijn ramen gesprongen en dakpannen van daken van gebouwen in de omgeving gevallen. Omdat het pand instabiel is, kijken bouwkundigen naar de constructie van het gebouw.



In totaal 20 personen worden opgevangen in de Sorghvliethal. Het pand is inmiddels gestut.

Er werd in de media aanvankelijk gesproken over een seniorenflat. Dit is niet het geval. Het is een appartementencomplex.



Er is door woningbouwcorporatie Acantus opvang geregeld voor de bewoners die dakloos zijn geworden. Er zijn in totaal drie lichtgewonden. Zij zijn allemaal ter plaatse behandeld en daarna opgevangen op de opvanglocatie.

De nabijgelegen school is vandaag gesloten en gaat vermoedelijk morgen weer open.



Stichting Salvage heeft een eigen container geplaatst zodat de getroffen bewoners daar terecht kunnen met vragen over de schadeafhandeling.

10.30 uur



Burgemeester Swierstra heeft zojuist met getroffenen gesproken in de Sorghvliethal. Hij gaat nu naar de plaats van het incident om nogmaals poolshoogte te nemen en de media te woord te staan.