Docu ‘De Stille Beving’ wint publieksprijs

Noorderkroon is het competitieprogramma van het Noordelijk Film Festival en bestemd voor filmmakers uit Friesland, Groningen en Drenthe. In totaal streden 41 films om verschillende prijzen.



De Stille Beving van Piet Hein van der Hoek ging er vandoor met zowel de Noorderkroon publieksprijs als de Eervolle Vermelding. De documentaire gaat over het door aardbevingen getroffen gezin van Annemarie Heite uit Bedum. Twee jaar lang werden de bewoners van hun eeuwenoude boerderij aan de Ter Laan gevolgd door 24 camera's.



De docu ‘De laatste boer van Euvelgunne’ werd betiteld als ‘beste documentaire’. In de docu wordt boer Thies Dijkhuis gevolgd, die samen met zijn broer Teun jarenlang gestreden heeft om zijn boerderij in het Groningse Euvelgunne te behoeden voor de oprukkende stad.



Rachel Visser won Beste Korte Film met Raffaelo in het wild. Max Ploeg won met Zo eerlijk als een hond de award voor Beste Studentenfilm. De Noorderkroon voor Beste Amateurfilm ging naar Ode aan de stenen van Hilde Timmer. Lilian Anneloes werd door de jury uitgeroepen tot grootste Jong Talent met haar film Onkruid.



De Stille Beving is hier te bekijken.