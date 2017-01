Docu ‘De laatste boer van Euvelgunne’ in première in Groninger Forum

De documentaire "De laatste boer van Euvelgunne", van regisseur Tom Tieman, gaat zondag 15 januari in première in het Groninger Forum. In de docu wordt boer Thies Dijkhuis gevolgd, die samen met zijn broer Teun gestreden heeft om zijn boerderij in Euvelgunne te behoeden voor de oprukkende stad.

Regisseur Tom Tieman raakte gefascineerd door boer Thies Dijkhuis, die geboren en getogen is op de boerderij Euvelgunnerheem. Tegenwoordig ligt de boerderij midden in het industrieterrein Eemspoort.



Tussen het razende verkeer van de Groningse ringweg en de bedrijven op industrieterrein Euvelgunne houdt boer Thies Dijkhuis nog elf koeien op zijn kleine stukje land. Vroeger keek Dijkhuis vanuit zijn boerderij uit over de weilanden. Veel collega-boeren zijn uit het voormalige gehucht Euvelgunne vertrokken om plaats te maken voor de industrie. Ook Dijkhuis had weg kunnen gaan, maar hij besloot om samen met zijn broer Teun de strijd aan te gaan tegen de oprukkende stad om zijn land, dat aan de boorden van de historische rivier De Hunze ligt, te laten zoals het altijd is geweest.



Ondanks zijn verslechterende gezondheid, boert Dijkhuis stug door met hulp van zijn broer. In de herfst gaan de koeien op stal en als het lente is mogen ze weer in de grazige weiden van de Hunzezone rennen. Zo is het altijd is gegaan. Vooruitgang is niet te stoppen, maar om je geboortegrond te behouden moeten er offers worden gebracht.



Na afloop van de film zal Susan Aasman een interview houden met regisseur Tom Tieman. Susan is filmwetenschapper en verbonden aan de RijkUniversiteit Groningen. Ook het publiek is welkom om vragen te stellen.