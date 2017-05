Directeur Groninger Museum Blühm krijgt contract voor onbepaalde tijd

Hij is er in geslaagd om het Groninger Museum zowél in rustig vaarwater te houden, als om aandachttrekkende exposities te organiseren. En de begroting blijft ook op orde.

Om die redenen heeft directeur Andreas Blühm bij het Groninger Museum een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Dat heeft de Raad van Toezicht van het Museum besloten. Blühm werkt al sinds september 2012 als algemeen directeur bij het museum.

De Duitser boekte sinds zijn aantreden al een aantal flinke successen, waaronder de publiekstrekkende tentoonstellingen David Bowie is en Rodin – Genius at Work. Ook kregen de winkel, het atelier en de entreehal een flinke opknapbeurt.

De directeur heeft veel aandacht voor educatie. In september 2016 voerde hij gratis museumtoegang in voor kinderen en voor studenten die studeren in Groningen.

Verheugd

In 2015 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, Musea en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wil een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap, het Groninger Museum en de cultureel-educatieve omgeving in bredere zin.

Andreas Blühm is zeer verheugd met de verlenging. "Ik ben blij om met dit uitstekende team ook in de toekomst een boeiende programmering voor de Groningers en alle gasten van de stad te kunnen realiseren", aldus de directeur.

Blühm groeide op in Bremen en studeerde kunstgeschiedenis aan de Eberhard-Karls-Universiteit in Tübingen en de Vrije Universiteit Berlijn. Hij promoveerde in 1988 op het thema "Pygmalion. Die Ikonographie eines Künstlermythos 1500-1900".

Hij werkte als conservator in opleiding bij het Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck en was van 1990 tot 1993 verantwoordelijk voor de tentoonstellingen van het Museum Ostdeutsche Galerie Regensburg. Als 'hoofd presentatie' werkte hij bij het Van Gogh Museum (1993-2005) in Amsterdam en had vervolgens de leiding over het Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud (2005-2012) in Keulen.

Per 1 september 2012 werd Blühm directeur van het Groninger Museum in de stad Groningen. Zijn voorganger Kees van Twist weigerde in 2007 het werk van de Groninger kunstenaar Henk Helmantel tentoon te stellen, omdat dat niet in het museumbeleid paste. Blühm wil meer aandacht geven aan de eigen collectie van het museum en gaf in 2013 aan dat een Helmantel ook tot de collectie zou moeten behoren.