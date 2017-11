Definitief ontwerp Ring Zuid vastgesteld: mét esperantotunnel, aansluiting Europaweg en groener Julianaplein

Esperantotunnel

De ‘Esperantotunnel’ verbindt de parkdelen van het nieuwe Zuiderplantsoen aan weerszijden van het spoor. Dit versterkt het gebruik van het Zuiderplantsoen als het nieuwe grote park voor het zuiden van de stad en verbetert het fietsnetwerk.



Aansluiting Europaweg

Met de volledige aansluiting van de Europaweg op de zuidelijke ringweg kunnen auto’s ook via het Europaplein naar het oosten (richting Hoogezand) en omgekeerd.



Groen Julianaplein

Het nieuwe Julianaplein wordt vanuit verschillende kanten gezien zo groen mogelijk ingericht. Er komen dus meer bomen en bossages op het verkeersplein.



Uitwerking ontwerp vertraagd

Om te kunnen bepalen hoe het project er financieel voor staat, heeft Combinatie Herepoort een herijkingsdossier opgesteld. Een onderdeel van dit dossier is het uitgewerkte definitieve ontwerp. Het blijkt dat de aannemerscombinatie op dit moment meer tijd nodig heeft om het definitieve ontwerp goed af te ronden.



Het is nu aan Combinatie Herepoort om te bepalen hoeveel tijd hiervoor nodig is. Rijk, gemeente en provincie zullen hierin samen met de combinatie op te trekken om de gevolgen voor de planning te beperken.



De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg zelf zullen beginnen als dit definitieve ontwerp klaar is. De oplevering van het project is nog steeds voorzien in 2021.