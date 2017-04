De Schoenenfabriek sluit definitief de deuren

Volgens Timmerman is het niet gelukt een deal te maken met de verhuurder van het pand.



Eigenaar Berend Ziengs vroeg eerder zelf het faillissement aan van De Schoenenfabriek, met vestigingen in Groningen, Leeuwarden, Assen en Zwolle. Een te snelle groei en een te grote voorraad worden genoemd als reden voor het bankroet.



Na het faillissement bleef alleen de winkel in Groningen nog open. Er werd gewerkt aan een doorstart maar dat is dus niet gelukt.



In totaal komen 34 personeelsleden op straat te staan.