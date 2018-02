De leukste kinderuitjes in de voorjaarsvakantie

Marketing Groningen zette de leukste uitgaanstips voor komende week op een rij.



Speurtochten en workshops in het Groninger Museum



Deze voorjaarsvakantie organiseert het Groninger Museum diverse speurtochten, workshops en tours. Doe met het hele gezin mee aan een workshop landschap schetsen, ontdek samen verborgen geheimen bij de schilderijen uit De Romantiek in het Noorden tijdens een geheimzinnige speurtocht of doe mee met de gratis audio tour voor en door kinderen. Een fijne bijkomstigheid: kinderen en jongeren tot en met 18 jaar hebben gratis toegang tot het museum.



Zeehondencentrum Pieterburen



Kom deze voorjaarsvakantie langs in Zeehondencentrum Pieterburen en ontdek allerlei leuke weetjes over Grijze zeehonden. Zeehondencentrum Pieterburen organiseert dagelijks allerlei leuke en leerzame activiteiten! Je kunt met een gids achter de schermen kijken of schuif aan bij de wintervertellingen. Voor de kinderen zijn er speciale rondleidingen waarbij ze kunnen ontdekken wat zeehondenopvang nou precies is en wie niet bang voor beestjes is kan de parasietenshow bezoeken.



Wegen, meten en rekenen met De Jonge Onderzoekers



Tijdens de voorjaarsvakantie is het weer gezellig druk bij De Jonge Onderzoekers. Vanaf dinsdag 27 februari tot en met zaterdag 3 maart kun je weer terecht voor vrije inloop en leuke workshops! Je kunt er dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur terecht om proefjes te doen, te wegen, meten en rekenen zoals een echte wetenschapper.



Knutselen en een frisse neus halen in Nationaal Park Lauwersmeer



Kom in de voorjaarsvakantie met je (klein)kinderen naar Activiteitencentrum Lauwersmeer voor een creatieve middag knutselen. Wat dacht je van een nestkastje timmeren, vetbollen maken en een uiltje kleien? Ben jij echt niet bang in het donker? Ga dan voor een spannende avondwandeling door het Lauwersmeer. Alleen voor stoere jongens en meiden!



Krokus Kriebels in de Stadsschouwburg, De Oosterpoort en Grand Theatre



Na Toffe Kastanjes in de herfstvakantie en Wintervuur in de kerstvakantie, is het weer tijd voor Krokus Kriebels in de voorjaarsvakantie! Diverse voorstellingen in de Stadsschouwburg, De Oosterpoort en het Grand Theatre voor de hele familie. En natuurlijk worden ook allemaal leuke activiteiten rondom de voorstellingen georganiseerd.



Waterproefjeslab in het Scheepvaartmuseum



Na het succes van de afgelopen kerstvakantie, organiseert het Noordelijk Scheepvaartmuseum ook in de voorjaarsvakantie weer een waterproefjeslab voor kinderen. Op woensdag 21 en 28 februari kunnen kinderen in het museum van 13.00-16.00 uur gratis meedoen. Het waterproefjeslab wordt georganiseerd in het kader van de tentoonstelling Kerstvloed 1717.