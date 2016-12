De Haan Advocaten in beklaagdenbankje om stichting WAG

De deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland heeft bij de Raad van Discipline een klacht ingediend over de door De Haan Advocaten opgezette stichting Waardevermindering Aardbevingen Groningen (WAG). Dat meldt het Dagblad van het Noorden . Volgens de deken is de constructie, waarbij deelnemers 100 euro inleggen en bij succesvol procederen tegen de NAM nog eens een ‘succesfee’ van tien procent betalen aan De Haan, in strijd met de gedragscode van de advocatuur.

Er hebben zich inmiddels zo’n 3000 bewoners van het aardbevingsgebied aangemeld bij de stichting WAG. De Haan Advocaten probeert voor hen zowel materiële als immateriële schade vergoed te krijgen door de NAM. Zodra het advocatenkantoor hierin slaagt, maakt het aanspraak op tien procent van het uitgekeerde bedrag.



In de gedragscode van de advocatuur is opgenomen dat de beloning van een advocaat niet afhankelijk mag zijn van het resultaat. Volgens deken Rob Geene van de Orde van Advocaten Noord-Nederland is dit bij stichting WAG wel het geval. Hierdoor zou de kans aanwezig zijn dat het financiële belang van De Haan Advocaten boven het belang van de cliënten wordt gesteld.



In een reactie in het Dagblad van het Noorden zegt partner Hans Silvius van De Haan dat het advocatenkantoor zich wel degelijk aan de gedragsregels houdt. Het heeft volgens hem geen "hijgerig belang" bij de afloop van de procedure en maakt het ook voor mensen met een laag inkomen mogelijk te procederen tegen de NAM. "In ruil voor die lage instap vragen we aan het einde een succesfee van 10 procent", aldus Silvius.



De Raad van Discipline van de Orde van Advocaten buigt zich in de loop van januari over de klacht van de deken.