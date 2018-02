D66 houdt nog rekening met afketsen herindeling en kiest twee lijsttrekkers

De huidige wethouder Paul de Rook is lijsttrekker voor Groningen en leidt ook z’n partij als de herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer doorgaat. Mocht Haren zelfstandig blijven, dan wordt Sander Claassen lijsttrekker voor D66 in Haren. Beide heren waren overigens de enige kandidaat.



In beide gemeenten is D66 nu de grootste partij. In In Groningen heeft D66 negen zetels en in Haren zijn dat er vijf.



Paul de Rook is sinds 2014 wethouder van Verkeer, Cultuur en Sport. Hij zit al sinds 2010 in de gemeenteraad. De in Groningen geboren en getogen De Rook was daarvoor adjunct-secretaris bij de SER Noord-Nederland. “Ik ben erg blij met de steun van de leden. We zijn 4 jaar geleden een goede koers ingeslagen waar Groningen mee door moet gaan. Ik heb veel zin om samen met onze kandidaten een mooie verkiezingsuitslag neer te zetten”.



Sander Claassen woont is in het dagelijks leven docent aan de Hanzehogeschool (Instituut voor Sportstudies) en programmamanager bij de Wagner Group. Hij is sinds 2012 actief voor D66. Eerder al deed hij een gooi naar de gemeenteraad van Groningen en een zetel in de Provinciale Staten. “Ik ga luisteren in Onnen, vragen stellen in Glimmen en waar het kan helpen in Noordlaren en Haren, om samen een stap vooruit te zetten”, aldus Claassen.



Kieslijst

De volgende stap is het samenstellen van een mooie en diverse kieslijst. Daarvoor kunnen geïnteresseerde leden zich melden tot 15 maart. Eind april zal het verkiezingsprogramma worden vastgesteld, waarvan de voorbereidingen al ver gevorderd zijn.