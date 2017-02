Crisissfeer in UMCG door resistente darmbacterie

Het UMCG in Groningen is in hoogste staat van paraatheid gebracht vanwege een resistente darmbacterie, de VRE. Er is nog geen enkele patiënt ziek geworden, maar in het ziekenhuis wordt echt alles op alles gezet om te voorkomen dat er iemand wordt besmet. Alle weekend-verloven zijn ingetrokken bij het ‘outbreakteam’, zo dat meldt zaterdagmorgen het Dagblad van het Noorden .

Volgens het artikel in het Dagblad is de grote ongerustheid ontstaan nadat er een patiënt afkomstig uit Duitsland positief werd getest op de VRE bacterie. Dat is de afkorting voor ‘Vancomycine-Resistente Enterokok’, een bacterie die in de darmen leeft, die ongevoelig is voor anti-biotica.

De patiënt is in Groningen in contact geweest met anderen. Alle dragers van VRE worden sindsdien apart gehouden in het UMCG, en personeel moet beschermende maatregelen nemen. Omdat de dragers van VRE apart zijn gezet neemt dat extra ruimte in het ziekenhuis in beslag.

Overigens kan de VRE bacterie gene kwaad bij ezonde mensen, maar wel bij verzwakte mensen. Deze mensen zouden met antibiotica geholpen kunnen worden, maar VRE is al ongevoelig voor veel soorten antibiotica. Toch zijn er nog wel enkele soorten antibiotica die ook dan nog zouden kunnen helpen, maar volgens het UMCG kunnen deze alleen in het alleruiterste geval worden ingezet, omdat voorkomen moet worden dat VRE ook tegen deze middelen resistent wordt. Daarom gaat het UMCG alles op alles zetten om verdere verspreiding te voorkomen, ook al noemen Duitse en Belgische artsen de maatregelen in Groningen overdreven, aldus het artikel zaterdag op de voorpagina van het Dagblad van het Noorden.