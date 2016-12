Criminele asielzoekers hebben huisarrest tijdens jaarwisseling

Het gaat volgens de politie vooral om asielzoekers die zich recentelijk hebben misdragen of om asielzoekers uit veilige Noord-Afrikaanse landen die zich recentelijk hebben schuldig gemaakt aan diefstal en zakkenrollerij.



De maatregel is formeel ingesteld door de burgemeester. Die kan de asielzoekers vrijheidsbeperkende maatregelen en een meldplicht opleggen. Het is niet bekend om hoeveel noordelijke asielzoekers het gaat.



De maatregelen zijn genomen nadat vorig jaar in de Duitse stad Keulen asielzoekers zich schuldig maakten aan tientallen diefstallen en aanrandingen.