Commissaris der Koning René Paas: ‘Bestuurders moeten vertrouwen boze burger terugwinnen’

‘Velen in de provincie Groningen voelen zich in de steek gelaten, en bij sommigen heeft dat geleid tot kwaadheid. Wij als bestuurders in de provincie Groningen moeten ons die kwaadheid aantrekken. Daarom moeten we allemaal werken aan herstel van vertrouwen. Voor mij persoonlijk is dat in elk geval een van de goede voornemens voor het jaar 2017’. Dat zei maandagavond René Paas, commissaris van de koning in de provincie Groningen. Hij zei dat tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de provincie; het was zijn eerste speech als commissaris van de koning.

Honderden relaties van het provinciebestuur, burgemeesters, ambtenaren, Statenleden, adviseurs of ondernemers waren naar het Provinciehuis getogen om elkaar ‘Veul Hail en Zeeg’n!’ toe te wensen.

Volgens Commissaris Paas zou je kunnen zeggen dat áls er zoiets bestaat ‘als een “elite”, dat die daar in het provinciehuis voor hem stond. ‘Sommige mensen zijn kwaad op wat de “elite” wordt genoemd. Wij moeten ons die kwaadheid aantrekken. We moeten ons afvragen wat we kunnen doen om het vertrouwen terug te winnen’.

Hoe dan?

Volgens de commissaris kan íedereen bijdragen aan herstel van vertrouwen. Er zijn nu ook wel zeer veel voorbeelden te noemen van inwoners uit Groningen die er hun best voor doen om anderen niet in de kou te laten zitten. ‘Ik denk nu aan die Groningse studenten die mensen die het zwaar hebben in december hebben geholpen. Maar ook aan andere initiatieven, zoals een energie coöperatie in Pekela. Groningen bárst van de betrokken inwoners. We boffen in Groningen maar met zoveel actieve inwoners’, zo betoogde de commissaris. ‘



Volgens hem moet Groningen het in de toekomst ook hebben van actieve mensen die zich inzetten, op allerlei vlak in de maatschappij. Mensen die in elk geval zelfvertrouwen hebben. ‘Vertrouwen begint met zelfvertrouwen’.

De commissaris stelde ook dat het voor bestuurders in Groningen zaak is om geen onwaarschijnlijke beloften te doen, alleen beloften die je kunt nakomen. ‘Als iedereen zijn best doet enkele goede voornemens ook écht uit te voeren, dan komen we zeker verder. Een gelukkig nieuwjaar maken we samen’, aldus Paas.