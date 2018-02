Het KNMI heeft maandagochtend code geel uitgevaardigd voor Groningen, Friesland en Limburg. In deze provincies kan het door sneeuwval erg glad op de weg worden, aldus het meteorologisch instituut.

De verwachting is dat in de loop van de ochtend vooral in het uiterste noorden van Groningen en Friesland en op de Waddeneilanden sneeuw gaat vallen.