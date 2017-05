Classic fietstourtocht door Groningen op zaterdag 3 juni van 45/80 en 150 km

Wie zaterdag 3 juni wil genieten van het Groningse landschap rondom de stad Groningen kan meedoen aan een Classic fietstourtocht van de Stichting Lamp. Het is een uitdagende tocht, waarbij deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 45, 80 of 150 kilometer. Het mooie van de tocht is dat men fietst voor een goed doel van de Stichting Lamp .

Start en Finish zijn bij de kantine van de v.v Amicitia, Kooiweg 1 te Groningen. Het inschrijfgeld is 8,50 en dit is inclusief koffie, koek en een heerlijke BBQ. Voor meer informatie kun je terecht op www.lampclassic.nl

Stichting Lamp

Stichting LAMP, die in 1991 is opgericht, bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, die als missie hebben om te helpen, te stimuleren en het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van Onderwijs en Zorg in minder ontwikkelde landen.



Een van de speerpunten is het geven van studiebeurzen. Op dit moment is de Stichting actief betrokken bij projecten in India, Bangladesh, Papua Indonesië, Peru, Vietnam, Roemenië.

Dit jaar zal de opbrengst besteed worden aan studiebeurzen voor jongeren in Peru.

Meer: www.stichtinglamp.nl