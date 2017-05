Camping op de Grote Markt tijdens Groninginnedag

Er wordt een tijdelijke camping gebouwd voor ongeveer 500 gasten. Zij kunnen de nacht doorbrengen in een 2-persoons kartonnen tent voorzien van een luchtbed en een slaapzak. De camping is alleen toegankelijk voor de campinggasten en voorzien van alle nodige sanitaire voorzieningen.



De camping krijgt daarnaast, op het VVV-kantoor, een heus campingcafé: Nuchter. Campinggasten kunnen hier terecht voor een eierbal in combinatie met lokale bieren als d’Olle Grieze en Nuchter van Brouwerij Martinus. Ook is er live-muziek. Er moet wel gereserveerd worden.



Groninginnedag



Het weekend van de 24e juni barst van de activiteiten in de binnenstad. Onder andere het Jenever Festival in de der Aa-kerk, het International Beerfestival op de Ossemarkt en de reünies in verschillende cafés zijn onderdeel van Groninginnedag.



De nationale terugkomdag is voor iedereen die iets heeft of heeft gehad met Groningen.

