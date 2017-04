Brandweer voorkomt erger bij woningbrand in Ebbingestraat

De brandweer reageerde op een melding in een studentenwoning in de binnenstad van Groningen. Omdat er nog mogelijk een persoon in de woning zou zijn, werd opgeschaald.



Volgens getuigen ging het om een korte en hevige brand aan de achterzijde van het pand. Uiteindelijk kon iedereen op tijd het pand verlaten. De brandweer had het vuur snel onder controle.



Een persoon moest voor controle naar het ziekenhuis. Twee anderen zouden ter plekke zijn gecontroleerd.