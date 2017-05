Brandweer haalt angstige man uit boom die kat wilde redden

De brandweer heeft gisteravond een man uit een boom gered, die zelf een kat uit een boom wilde redden, maar bij wie plotseling de schrik in de benen was geslagen.

Een en ander meldt RTV Noord op haar website.

De man was in de boom in het Sterrebos in Winschoten geklommen omdat hij medelijden had gekregen met een kat die al enkele dagen in de boom zat, maar die niet meer naar beneden durfde.

De man klom daarop ongeveer vijftien meter de boom in, maar werd zelf net als ook door angst bevangen. Daarop werd de brandweer ingeschakeld die de dierenvriend uit zijn benaderde positie wist te redden.

Helaas lukte het de brandweer niet om de kat uit de boom te halen, zo meldt de regionale omroep.

(Foto: archief, Pixabay)