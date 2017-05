Bouwterrein Groninger Forum open voor bezoekers

Het bouwterrein van het Groninger Forum is op zaterdag 20 mei open voor belangstellenden. Het is dan de Dag van de Bouw.

Het publiek kan tussen 10:00 en 16:00 uur langskomen voor een bezoekje aan het grote bouwproject.



De aannemer, de gemeente en het Groninger Forum hebben een speciale route uitgestippeld door en langs het gebouw en de parkeergarage eronder.



Er wordt hard gewerkt aan het markante gebouw in de binnenstad. Eind dit jaar wordt het hoogste punt bereikt. De opening van het Forum staat gepland voor half 2019. Meer informatie is tijdens de Dag van de Bouw te vinden in het informatiecentrum op de Grote Markt.