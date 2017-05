Boetes bij grote verkeerscontrole in de Stad

Motoragenten haalden ’s middags en ’s avonds meerdere voertuigen van de weg voor een controle.



Zeven keer maakte een voertuig teveel lawaai bij een meting. In zes gevallen kreeg de bestuurder een boete voor een lekke uitlaat.



De politie deelde twee bekeuringen uit voor onjuiste verlichting en ook twee boetes voor kapotte lampen. Een bestuurder had de wielen van zijn auto te ver uit elkaar staan, terwijl een andere bestuurder een boete kreeg omdat die een meertonige claxon heeft.



De controle is door de politie uitgevoerd in samenwerking met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).