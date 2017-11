BLOG: ‘Goed dat gemeente Groningen steun geeft aan noordelijke luchthaven’

Het is goed dat B en W van Groningen voorstellen om financiële steun te geven aan Groningen Airport Eelde. Want volgens velen, waaronder ook Klaas Knot van de Nederlandse Bank, is de luchthaven van groot belang voor Groningen, althans zeker wanneer er gevlogen wordt op bestemmingen bínnen Europa. Daarom is het goed dat B en W nu in elk geval zes miljoen euro willen reserveren, waar ze ooit hadden gezegd helemaal niets extra te willen investeren. ‘Liever had ik meer geld gezien, maar het verdient respect dat er nu in elk geval al zes miljoen komt’, zo betoogt vandaag Klaas Holtman, voorzitter Bedrijvenvereniging West in een blog op de Groninger Ondernemers Courant.