Blockchain: nieuwe kans voor Groninger economie - Jonge IT-ondernemers met gave ideeën gezocht

Grote impact blockchains

Blockchains kunnen de manier waarop we zaken doen, wetgeving uitvoeren en zaken registreren, ingrijpend veranderen. Ze kunnen de informatiepositie van eindgebruikers versterken met behoud van privacy. Gedeputeerde Patrick Brouns: “Blockchains gaan een nog grotere impact hebben op ons dagelijks bestaan dan wij nu kunnen voorzien. Het is daarmee een belangrijke en interessante ontwikkeling voor iedereen. Deze SBIR competitie zal hier een boost aan geven en biedt bovendien elke IT-ondernemer de kans om zijn talenten op dit gebied in de praktijk te brengen”. Small Business Innovation Research (SBIR)

SBIR staat voor Small Business Innovation Research en is een competitie die ondernemers uitdaagt nieuwe producten of diensten te ontwikkelen die de overheid nodig heeft. Veel blockchain initiatieven zijn nog pril. De nieuwe SBIR-regeling “Blockchain toepassingen met een publiek belang in de praktijk gebracht” sluit aan op de behoefte in de markt en bij de overheid om de ontwikkeling van blockchain-toepassingen te versnellen. De SBIR geldt voor zowel de provincie Groningen als de provincie Limburg. Beide provincies zijn koploper op Blockchain gebied. In totaal is er 1 miljoen euro beschikbaar, waarvan 500.000 euro vanuit het ministerie van Economische Zaken, en 250.000 euro vanuit Groningen en 250.000 euro vanuit Limburg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de regeling uitvoeren. De SBIR voor blockchain wordt in mei opengesteld. Programma in samenwerking met Dutchchain

15.30 uur Inloop

16.00 uur Opening en welkomstwoord door Rutger van Zuidam, oprichter van de Dutch Blockchain Hackathon en DutchChain

16.10 uur Sneak preview van de aftermovie DBH17

16.25 uur Lancering SBIR competitie door Patrick Brouns, gedeputeerde Ondernemerschap & Innovatie

16.40 uur Resultaten en de laatste ontwikkelingen van de winnende teams van de DBH17

17:00 uur Blockchain proeftuinen Noord Nederland op het gebied van energie, publieke taken en zorg

17.30 uur Bites & Drinks Locatie: The Big Building, Achterweg 1, Groningen. Aanmelden en meer informatie hier. Over blockchain

Blockchain is een softwaretechnologie, waarmee gegevens onwrikbaar vastgelegd kunnen worden voor het verrichten van veilige digitale transacties. Informatie kan wel worden vastgelegd en geactualiseerd, maar niet worden gemanipuleerd. Het bijhouden van gegevens in registers en het uitvoeren van transacties kan plaatsvinden zonder tussenkomst van een vertrouwde derde partij, maar wel met centrale registratie bij bijvoorbeeld een bank, een notaris of een certificaatuitgever.