Blijft De Oosterpoort gewoon op z'n huidige plek?

Nog tien jaar en dan moet er een nieuw cultuurcentrum komen als vervanger voor De Oosterpoort. Het huidige pand is dan ‘op’, zorgt voor overlast en is niet meer van deze tijd, zo vindt de gemeente. Er gaan stemmen op voor nieuwbouw op een andere locatie, zoals achter het station. De gemeente gaat nu echter ook onderzoek doen of het centrum op de huidige plek kan blijven.

Dat de huidige Oosterpoort nog maar tien jaar open blijft is al besloten. Het voldoet niet meer aan de huidige wet- en regelgeving door een achterstand in het onderhoud. Omwonenden hebben geluids- en verkeersoverlast, aldus de gemeente.



Volgens de SP valt dat echter wel mee. Ze maakten een rondgang duur de buurt en volgens hen is de overlast helemaal niet zo groot. Samen met het CDA wilde de SP dus dat er een onderzoek komt naar het behoud van De Oosterpoort op de huidige plek. Daarbij kan worden gekeken of op de huidige plek kan worden voldaan aan de ambities van het centrum. Een meerderheid van de gemeenteraad was het daarmee eens.



De discussie ontstond na een debat over 3,3 miljoen euro die nodig is voor het onderhoud in de komende tien jaar, omdat dat volgens de wethouder keihard nodig is. Er moet onder onder andere een overkapping van de binnentuin komen.