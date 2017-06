Bijna tweeduizend Groningse vrouwen lopen zondag mee in GasTerra Ladiesrun

Komende zondag 11 juni is het Pink Running Day. In Groningen laten ruim 1.700 vrouwen zich dan van hun sportiefste kant zien door 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km te lopen op een vernieuwd parcours. Inschrijven kan nog tot en met zondag 12.00 uur via www.ladiesrungroningen.nl, tenzij eerder uitverkocht. De opbrengst is voor Pink Ribbon.