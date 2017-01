Bijna duizend Stadjers erbij in 2016

Aan het einde van 2016 telde Groningen 913 meer inwoners dan een jaar eerder. Dat blijkt uit de bevolkingscijfers over 2016 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De stad komt daarmee op een totaal aantal inwoners van 201.865.

Ook de Groningse gemeenten Haren (+488), Leek (+94), Marum (+87), Hoogezand-Sappemeer (+77) Slochteren (+63), Zuidhorn (+61), Bedum (+47), Veendam (+36) en Grootegast (+8) zagen hun inwonersaantallen stijgen.



De grootste bevolkingskrimp in onze provincie deed zich voor in Vlagtwedde, waar aan het einde van het afgelopen jaar 453 minder mensen woonden dan een jaar eerder. Ook in Stadskanaal (-355), Loppersum (-143) en Eemsmond (-137) daalde het aantal inwoners aanzienlijk.