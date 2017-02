Bezness as Usual verkozen tot ‘Beste Groninger Film’

In Bezness as Usual legt Pitstra zijn zoektocht naar de man achter zijn vader vast. Tijdens zijn zoektocht wordt Alex niet alleen geconfronteerd met de cultuurverschillen tussen hem en zijn familie in Tunesië, maar ook met de relatie met zijn Nederlandse moeder.



In de categorie ‘beste fictiefilm’ ging Joren Molter er met de prijs vandoor. Hij won met de film 'In Kropsdam is iedereen gelukkig'. De winnaar in de categorie ‘beste opdrachtfilm’ was Jesper Buijvoets met Enzyme Engineering en de beste videoclip werd gemaakt door Kundalini en Anton van der Linden.



De prijs is in het leven geroepen als aanmoediging voor films en filmmakers uit de regio Groningen. Er werden in totaal veertig films ingezonden.