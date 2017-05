Bevrijdingsfestival 2017: zes podia, 50 acts, tienduizenden bezoekers

Om 12.00 uur is het zover! Dan barst in het Stadspark in Groningen het Bevrijdingsfestival los! Tot middernacht wordt massaal de vrijheid gevierd. Dat gebeurt op zes podia, met optredens van onder andere De Jeugd van Tegenwoordig en Tom Odell. Het festival trekt traditioneel ruim 100.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen, verspreid over de dag, maar liefst 125.000 mensen feest vieren in het park.

Het Bevrijdingsfestival is deze editie groter dan ooit tevoren. Het festival, dat sowieso al te boek staat als een van de grootste en meest aantrekkelijke van het land, krijgt er dit jaar voor het eerst namelijk een extra podium bij. Het extra podium moet het festival ‘meer ademruimte geven’. Vorig jaar trok het evenement in het Stadspark namelijk een recordaantal van 125.000 bezoekers. Daardoor was het de hele dag door enorm druk bij bijvoorbeeld de kassa's, watertappunten en toiletten.



Door een extra podium aan de programmering toe te voegen geeft de organisatie bezoekers de gelegenheid om de doorgaans drukbezochte Drafbaan even te ontvluchten. Het nieuwe podium bevindt zich achter het paviljoen van Ni Hao, langs de vijver. Op het programma staan onder andere optredens van saxofonist Orlando Julius en fluitist Ronald Snijders.



De helikopteract van dit jaar is De Jeugd van Tegenwoordig. Willie Wartaal, Vjeze Fur, Faberyayo en Bas Bron landen met een helikopter in het Stadspark. Het hiphopcollectief opent het Bevrijdingsfestival met een optreden op de Main Stage.



Ook de Britse zanger Tom Odell speelt op 5 mei in Groningen. De zanger treedt alleen op in Groningen en speelt vandaag niet op andere Bevrijdingsfestivals.



Naast Odell zullen Chef’Special, Kraantje Pappie en Youngr op het hoofdpodium te zien zijn. Voor Chef’Special is het een herkansing: in 2015 werd het optreden van de band vanwege noodweer stilgelegd.



In totaal zullen ruim vijftig acts uit het binnen- en buitenland op het Bevrijdingsfestival Groningen te zien zijn.



(foto: Knelis)