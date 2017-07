Bed-bad-broodopvang gaat Groningen extra geld kosten

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens het bericht in het Dagblad wil wethouder Ton Schroor (D66) een bedrag van 723.000 euro uittrekken om er voor te zorgen dat de boot in het Eemskanaal en de opvang in het voormalige Formule 1 hotel voorlopig open kunnen blijven. Voor dit bedrag kan de voorziening geopend blijven tot 1 oktober.



Groningen moet het geld reserveren omdat het Rijk is gestopt met het financieren van deze opvang.



Probleem is dat er nog steeds geen nieuw kabinet is, waardoor het onduidelijk is of het Rijk bereid is om deze opvang in de toekomst wel weer te gaan betalen.



De gemeente hoopt nu dat daar in oktober wel duidelijkheid over is, en daarom wil de stad de voorziening in elk geval in stand houden tot 1 oktober, zodat de uitgeprocedeerde asielzoekers niet op straat hoeven te bivakkeren, aldus wethouder Schroor in het artikel in het Dagblad.