Beachvolleybalclinics op Grote Markt

De Grote Markt in Groningen is momenteel één groot volleybalveld. Er zijn namelijk elke dag, tot en met woensdag, beachvolleybalclinics.

Afgelopen zaterdag en zondag was er ook al een groot volleybal evenement. Dit allemaal in het kader van een complete beachvolleybalweek, georganiseerd door Music & Sports, in samenwerking met Groningse scholen, verenigingen en bedrijven.

Van 3 tot en met 5 juli worden er elke dag beachvolleybalclinics georganiseerd en staat het evenemententerrein op de Grote Markt vol met volleybalactiviteiten.