Balkons negentig woningen De Wijert moeten worden verstevigd

Zonnen op het balkon zit er voor de bewoners van 90 woningen in De Wijert voorlopig niet in. De balkons zijn voorlopig verboden terrein omdat ze niet aan de bouwnorm voldoen.

Het gaat om woningen van De Huismeesters aan de Reviusstraat, Camphuysenstraat en de Spieghelstraat. Het gaat om de balkons aan de achterzijde; die aan de voorkant voldoen wel aan de bouwnorm, zegt de woningcorporatie.



‘De veiligheid van onze bewoners staat bij ons voorop’ aldus directeur-bestuurder Sije Holwerda van De Huismeesters. Daarom mogen de bewoners van de in totaal 90 woningen tijdelijk geen gebruik maken van het balkon totdat er aanvullende maatregelen zijn genomen. De bewoners van de betrokken woningen en de gemeente Groningen zijn inmiddels geïnformeerd.



Balkons verstevigen



De Huismeesters laat stempels (metalen palen) plaatsen onder alle balkonplaten aan de achterkant van het gebouw. Deze stempels zorgen voor extra ondersteuning, zodat bewoners weer gebruik kunnen maken van hun balkon.



Werken aan een oplossing



De Huismeesters stelt een vervolgonderzoek in zodat zij precies weet wat er aan de hand is. Ook wordt onderzocht wat de beste definitieve oplossing is. Bewoners worden hierover door De Huismeesters geïnformeerd.

