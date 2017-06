Autokrasser op heterdaad aangehouden

De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 40-jarige Stadjer betrapt op het bekrassen van twee auto’s aan de Herman Colleniusstraat in de stad. Onderzocht wordt of de man ook verantwoordelijk is voor de ruim 120 meldingen van bekraste auto’s die sinds 14 juni bij de politie zijn binnengekomen.

In de afgelopen week troffen veel Stadjers hun auto ’s ochtends aan met krassen op de lak of de voorruit. De politie riep iedereen met schade op aangifte te doen.



De verdachte werd door twee politiemensen in burger op heterdaad betrapt toen hij twee auto’s aan de Herman Colleniustraat bekraste. Hij is in de cel gezet voor nader onderzoek.