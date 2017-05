Andreas Blühm langer bij Groninger Museum

De Duitser boekte sinds zijn aantreden al een aantal flinke successen, waaronder de publiekstrekkende tentoonstellingen David Bowie is en Rodin – Genius at Work. Ook kregen de winkel, het atelier en de entreehal een flinke opknapbeurt.



Educatie

De directeur heeft veel aandacht voor educatie. In september 2016 voerde hij gratis museumtoegang in voor kinderen en voor studenten die studeren in Groningen.



In 2015 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar Kunstgeschiedenis, Musea en Maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wil een verbindende schakel zijn tussen de wetenschap, het Groninger Museum en de cultureel-educatieve omgeving in bredere zin.



Verheugd

Andreas Blühm is zeer verheugd met de verlenging. “Ik ben blij om met dit uitstekende team ook in de toekomst een boeiende programmering voor de Groningers en alle gasten van de stad te kunnen realiseren”, aldus de directeur.