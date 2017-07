Afsluiten rechtsbijstandverzekering voor aardbevingschade toch mogelijk

Aanleiding was een bericht van RTV Noord dat verzekeraars Groningers zouden weigeren.



Volgens Alders is het wel zo dat bij Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en Avéro Achmea bestaande schades of schades die ontstaan tijdens de wachttijd niet verzekerd zijn. Er is wel dekking voor nieuwe schades na de wachttijd. Ook verzekeraar ARAG dekt de kosten voor rechtsbijstand. Bij ARAG gelden wel beperkende voorwaarden als in het verleden al schade heeft plaatsgevonden, aldus de Nationaal Coördinator.



Collectieve verzekering



Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders: ‘Ik vind het belangrijk dat bewoners in het aardbevingsgebied zich kunnen verzekeren voor rechtshulp bij geschillen over mijnbouwschade. Daarom houden we in de gaten of bewoners een rechtsbijstandsverzekering kunnen afsluiten. Daarnaast heb ik het Verbond van Verzekeraars gevraagd hoe zij aankijken tegen een gezamenlijke aanpak, bijvoorbeeld een collectieve verzekering voor de Groningers, waarin verzekeraars en de overheid samen optrekken. Als het Verbond hier positief tegenaan kijkt, ga ik daarover in gesprek met het Rijk.’