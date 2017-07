Actiegroepen demonstreren tegen komst Thierry Baudet naar Groningen

Baudet en Hiddema hebben aangekondigd zaterdagmiddag naar Groningen te komen. Op een nog niet bekendgemaakte locatie willen ze hun Groningse kiezers bedanken en hun politieke plannen uiteenzetten.



Het Comité Groningen Tolerant en AFA Noord laten via Facebook weten in de Groninger binnenstad te zullen demonstreren tegen de komst van het tweetal. Volgens een gezamenlijke verklaring is er “in onze stad geen plaats voor extreem-rechts”.