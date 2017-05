“Aardbevingsproblematiek opgeblazen tot bureaucratisch monstrum”

‘De aardbevingsproblematiek is volgens mij helemaal niet zo ingewikkeld. Wij hebben het tot een bureaucratisch monstrum opgeblazen met tal van controlemechanismen, omdat we bang zijn dat mensen misschien teveel uitgekeerd krijgen. Maar het is onwerkbaar en kost klauwen met geld aan adviesuren van deskundigen. En het wordt als een veiligheidsprobleem gedefinieerd, terwijl het bij 9 van de 10 bewoners een vastgoedprobleem is’: passage uit een blog van Harrie Hoek. Hij schrijft regelmatig columns voor het magazine Eemsdelta Kringen. Lees hier zijn column, waarin hij pleit voor een aanzienlijk ruimhartiger opkoopregeling.