Aanbesteden: hoe kunnen Groningse bedrijven nog meer profiteren?

‘Het Groningse bedrijfsleven moet zoveel mogelijk profiteren van de aanbestedingen die overheden en andere publieke instellingen hier jaarlijks te vergeven hebben. Gelukkig is dat al steeds meer het geval. Toch kunnen we nog wel degelijk nog punten op de i zetten, om er voor te zorgen dat zoveel mogelijk opdrachten in Groningen ook bij het plaatselijke bedrijfsleven terecht komen’.

Dat zegt wethouder Joost van Keulen (VVD) van economische zaken van Groningen. Hij zegt dat aan de vooravond van een groot (en gratis) congres voor ondernemers op woensdag 10 mei in Hanzeplaza in Groningen over aanbesteden door publieke instellingen. "Aanbesteden050", zo luidt de titel van de bijeenkomst, waar ondernemers uit de sectoren bouw, schoonmaak, inhuur en groenvoorziening uitvoerig worden bijgepraat over de aanbestedingenproblematiek. Er is opnieuw veel belangstelling voor deze bijeenkomst, maar men kan zich nog wel steeds opgeven.

De Groninger Ondernemers Courant (GROC) sprak met de wethouder (foto, midden), en ook met twee organisatoren van het event: Henk Steenge (rechts op de foto), voorzitter van het Inkoop Platform Groningen, en Gerard Kremer (foto links), voorzitter MKB Noord en gebiedsregisseur provincie Groningen.

‘In het verleden was het zo dat het regionale bedrijfsleven veel te weinig profiteerde van opdrachten van publieke instellingen in Groningen. Dat was een van de redenen dat het Inkoop Platform Groningen (IPG) ruim tien jaar geleden, in 2006, werd opgericht. Zelf kan ik alleen maar de laatste drie jaar overzien, maar ik geloof dat er al veel is verbeterd. Ondernemers hebben meer en beter contact met de gemeente Groningen. Daardoor komen nu gelukkig veel meer opdrachten terecht bij het ’eigen’ bedrijfsleven. Maar we zijn er nog lang niet: er valt zeker nog winst te behalen’, zegt wethouder Van Keulen.

In het Inkoop Platform Groningen werken vijftien overheids- en semi-overheidsinstellingen samen op het gebied van aanbestedingen. Jaarlijks hebben zij 2,5 miljard euro te besteden. ‘We doen ons uiterste best om binnen de wettelijke regels te bevorderen dat zoveel mogelijk opdrachten, en dus werk, in Groningen en omgeving landen. Inmiddels wordt al 55 % in de regio besteed. Het gaat dus de goede kant op, maar het kan nog beter!’, zo betoogt Henk Steenge, hoofd inkoop van het Noorderpoortcollege en voorzitter van het Inkoop Platform Groningen.

Dat het de goede kant op gaat met aanbestedingen vindt ook ondernemersorganisatie MKB Noord. Voorzitter Gerard Kremer: ‘Er is écht sprake van een proactieve houding bij de gemeente Groningen en andere overheden. Maar er zijn nog steeds bedrijven die denken dat het allemaal veel te ingewikkeld voor hen is, of veel te grootschalig. En dat is echt een pijnlijk misverstand. Want wanneer er bedrijven zijn die denken dat ze te klein zijn voor bepaalde opdrachten, dan moeten ze samenwerking zoeken met hun concullega’s. En dan is er veel meer mogelijk dan je denkt!’, aldus Kremer.

In elk geval doen het Inkoop Platform Groningen en MKB Noord er alles om het regionale bedrijfsleven vertrouwd te maken met de aanbestedingsprocedures. Daarom zijn er bijvoorbeeld ook workshops.

‘We moeten nu echt radicaal af van de situatie dat bedrijven zichzelf te klein en te onbeduidend vinden om in te schrijven op een aanbesteding. Wég met het Calimero-complex, toon lef en ondernemerschap. Samen kunnen bedrijven veel meer aan dan ze denken. En zorg er mímimaal voor dat je je even verdiept in de mogelijkheden: zo ingewikkeld is het allemaal niet, en er is een wereld aan opdrachten te winnen!’, aldus Gerard Kremer, Henk Steenge en Joost van Keulen.

Overigens hoopt de wethouder tijdens het evenement ook informatie van ondernemers te krijgen over de vraag hoe de gemeente Groningen en instellingen het voor die bedrijven gemakkelijker kunnen maken.

Het evenement



Deelnemers worden woensdag 10 mei bijgepraat over de vele mogelijkheden die zich in de verschillende branches voordoen. Zoals over een onderwerp als Social Return, en ook worden ze in de gelegenheid gesteld één van de vier workshops bij te wonen (op dit moment zijn reeds twee workshops volgeboekt) én men kan op laagdrempelige wijze direct in contact komen met de vele IPG leden die aanwezig zijn.





De middag wordt georganiseerd door Inkoop Platform Groningen (IPG), in samenwerking met VNO-NCW MKB Noord en Bouwend Nederland.

Wat is Inkoop Platform Groningen?

Inkoop Platform Groningen (IPG) is een samenwerkingsverband van 15 grote publieke instellingen in Groningen. Eén van de speerpunten van het IPG is om de lokale economie te stimuleren en waar mogelijk lokaal aan te besteden.



Bij het IPG zijn de volgende 15 organisaties aangesloten: Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Gasunie, Alfa-college, Onderwijsgroep Noord, Nationaal Coördinator Groningen, DUO, Martini Ziekenhuis, RDW, O2G2, Provincie Groningen, Gemeente Groningen, Zorggroep Groningen en Noorderpoort college.

AANMELDEN

Voor aanmelding of meer informatie klik hier.