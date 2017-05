“60 miljard voor oplossen bevings-ellende Groningen”

Er moet zestig miljard euro worden gereserveerd om de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen op te lossen. Dat geld moet worden beheerd door een eigen ‘gasminister’, en er moet een speciale wet komen om de bevingsellende op te lossen. Dat is de kern van een voorstel van oud-staatssecretaris Henk Bleker, zo meldt het Dagblad van het Noorden. (Lees verder op www.gic.nl )

Bleker heeft een initiatief wetsontwerp gemaakt, dat hij aan landelijke en regionale politici heeft gepresenteerd.

In het artikel in het Dagblad van het Noorden zegt Bleker dat het tijd wordt voor een doorbraak, ‘om een einde te maken aan de toegenomen woede, frustratie en machteloosheid over de trage aanpak van de gasproblematiek.

Daarom is het volgens Henk Bleker noodzakelijk dat er een ‘lex specialis’ komt, een soort superwet die boven alle andere wetten gaat in een bepaald gebied en waarbij er tot 2050 voldoende financiering wordt vrij gemaakt.

In het voorstel van Henk Bleker zou de speciale gasminister wettelijk een ijzersterke positie moeten krijgen, zodat hij zonder bemoeienis van Den Haag, en samen met de regio, het gasgebied kan opknappen en desnoods opnieuw kan inrichten.

Het voorstel van Henk Bleker is zo geschreven dat het makkelijk te begrijpen is, zodat zoveel mogelijk mensen er op kunnen reageren. ‘Ik heb er een hapklare brok van gemaakt waar zoveel mogelijk mensen iets van kunnen vinden. Laat maar horen’, aldus Bleker woensdag in het artikel op de voorpagina van het Dagblad van Het Noorden.