100% Groningen uit twijfels over veiligheid nieuwe zuidelijke ring

Marjet Woldhuis van 100% Groningen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de veiligheid in en rond het toekomstige verdiepte stuk zuidelijke ringweg. Woldhuis wil onder meer van het college weten of er een second opinion-onderzoek komt naar de veiligheid van dit gedeelte van de ring.

Aanleiding voor de vragen was een brief van de vereniging ‘Groningen Verdient Beter waarin onder andere gesteld wordt dat de nieuwe overkappingen niet voldoende op veiligheid getoetst zijn en niet beschikken over de vereiste veiligheidsdocumenten.



Groningen Verdient Beter, een vereniging van samenwerkende wijkorganisaties, heeft eerder de veiligheid van het verdiepte stuk weg aan de orde gesteld bij het college. Op hun brief van 22 maart 2016, dus meer dan een jaar terug, is echter nooit antwoord verschenen, zo stellen zij. 100% Groningen wil van het college weten of het klopt dat er nooit een antwoord is gegeven op de eerste brief.



Daarnaast wil de partij van het college weten waarom de gemeente Groningen kiest voor een gevaarlijke stoffenroute dwars door de stad. Ook vraagt Woldhuis het college te onderbouwen dat het nieuwe ontwerp van het Julianaplein veiliger is dan de huidige ongelijkvloerse kruising van na 2010.