Zelfrijdend voertuig steelt show bij Klimaattop Noord-Nederland

Donderdag begint in Groningen een bijzondere Klimaattop Noord-Nederland bij de Energy Academy Europe. Tijdens deze dag is er ook veel aandacht voor het zelfrijdende voertuig, dat van juni tot half oktober al in de Eemshaven getest werd. Maar op de Zernike Campus wordt het zelfrijdende voertuig nu voorbereid op het rijden met behulp van de supersnelle 5G-techniek.

De afgelopen maanden is het voertuig op een afgesloten terrein in de Eemshaven voorbereid op het herkennen van obstakels en objecten op de weg. Daarna zijn er een aantal tests uitgevoerd in de bebouwde kom van Loppersum.

Noord-Nederland is de eerste regio in Nederland waar gebruik wordt gemaakt van 5G. Uiteindelijk worden in Loppersum ook tests uitgevoerd met het busje in combinatie met 5G-techniek. Hierbij wordt samengewerkt met KPN, Huawei en Horus View & Explore uit Bedum.



5G



5G is de nieuwste generatie mobiele communicatie en is de opvolger van 4G. 5G is veel sneller, kan veel meer data versturen, is stabieler en zorgt er ook voor dat de batterij van de mobiele telefoon minder snel leeg gaat. Ook zelfrijdend vervoer kan in de toekomst gebruik maken van 5G.



5Groningen



5Groningen is een initiatief van Economic Board Groningen. Samen met tien partners maakt 5Groningen van Noord-Groningen dé proeftuin voor de nieuwste generatie mobiel internet. Ondernemers en non-profitorganisaties werken samen met experts om toepassingen van 5G te testen. Deze proeftuin wordt het 5G Fieldlab genoemd. Er worden onder meer toepassingen getest op het gebied van zorg, energie, verkeer en logistiek.





Klimaattop Noord-Nederland



Met de Klimaattop Noord-Nederland willen de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe laten zien dat ze écht werk maken van de energietransitie. De noordelijke provincies werken aan concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. Op de Klimaattop Noord-Nederland laten bedrijven, overheden en instellingen uit het Noorden zien wat hun plannen zijn en willen elkaar inspireren. Daarmee willen ze het Noorden op kaart zetten als koploper op het gebied van duurzame energie.