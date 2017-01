Value050 stoomt Groningse studenten ook in 2017 klaar voor ondernemerschap

Ook in 2017 organiseert Value050 weer wekelijks workshops voor ondernemende studenten. Het gaat om workshops gericht op hun ontwikkeling tot ondernemende professional: het 'Entrepreneurship College' en tot zelfstandig ondernemer: de 'Startup Academy'. In januari staan de workshops ‘Prototyping: denken met je handen’, ‘Bescherm je idee: octrooien, auteursrecht en merkbescherming’ en ‘Ontdek jouw business-DNA’ op het programma.

De workshops vinden plaats in de incubator Cube050 op het Zernike Science Park. Deelnemers die tenminste zeven van de tien bijeenkomsten in een serie bijwonen, ontvangen het certificaat ‘Entrepreneurship College’ dan wel het certificaat ‘Startup Academy’ van het Center of Entrepreneurship Value050.



Voor meer informatie over de workshops, kijk op de website van Value050.